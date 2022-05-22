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Зеленский обратился к украинцам в тылу: Беззаботными быть нельзя, война продолжается

Алена МазуренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 00:25
Зеленский обратился к украинцам в тылу: Беззаботными быть нельзя, война продолжается
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в тылу, которые позволяют себе быть беззаботными или небрежными, помогать армии и не забывать, что война продолжается.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Подписал указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно.

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Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе.

Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!

И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут".

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Темы: ЗеленскийвойнаоккупацияУкраина
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