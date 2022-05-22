Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ

Італійський прем’єр Маріо Драгі ініціював розмову з президентом Володимиром Зеленським - вони обговорювали нові санкції проти РФ та розблокування українських портів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Відбулася телефонна розмова з Маріо Драгі з його ініціативи. Говорили про оборонну співпрацю, необхідність прискорити 6-й пакет санкцій та розблокувати українські порти".

Деталі: Зеленський також подякував Драгі за його "беззастережну підтримку" заявки України на членство в ЄС.

Нагадаємо: Шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ. Наразі цей пакет блокує Угорщина.