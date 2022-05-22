Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ

Итальянский премьер Марио Драги инициировал разговор с президентом Владимиром Зеленским - они обсуждали новые санкции против РФ и разблокирование украинских портов.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Состоялся телефонный разговор с Марио Драги по его инициативе. Говорили об оборонном сотрудничестве, необходимости ускорить 6-й пакет санкций и разблокировать украинские порты".

Детали: Зеленский также поблагодарил Драги за его "безоговорочную поддержку" заявки Украины на членство в ЕС.

Напомним: Шестой пакет санкций против РФ предусматривает постепенное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. В настоящее время этот пакет блокирует Венгрия.