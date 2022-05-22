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Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 01:35
Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ
ФОТО: GETTY

Итальянский премьер Марио Драги инициировал разговор с президентом Владимиром Зеленским - они обсуждали новые санкции против РФ и разблокирование украинских портов.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Состоялся телефонный разговор с Марио Драги по его инициативе. Говорили об оборонном сотрудничестве, необходимости ускорить 6-й пакет санкций и разблокировать украинские порты".

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Детали: Зеленский также поблагодарил Драги за его "безоговорочную поддержку" заявки Украины на членство в ЕС.

Напомним: Шестой пакет санкций против РФ предусматривает постепенное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. В настоящее время этот пакет блокирует Венгрия.

Темы: ЗеленскийИталия
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