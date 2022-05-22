Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу

Росіяни, імовірно, стягують сили в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку наступу на південному напрямку.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити частину північної Херсонської області, що залишилася, і просуватися до Запоріжжя".

Деталі: Як повідомили в ОДА Херсонщини, до Високопілля та Архангельського прибуло поповнення особового складу та техніки росіян, найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.

Також ISW пише, що те, що в окупованому Мелітополі з'явилися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії, може свідчити про намір росіян перетворити окуповані території на Херсонщині та Запоріжжі на квазіреспубліку на кшталт так званих "ЛДНР".