Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Американские аналитики: Россияне стягивают войска на Запорожье и Херсонщине, готовятся к наступлению

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 03:00

Россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью".

Детали: Как сообщили в ОГА Херсонщины, в Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Также ISW пишет, что то, что в оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".

Темы: Херсонская областьЗапорожская область
Главное сегодня

видеоАртиллеристы показали, как тестируют украинский беспилотник по вражеской технике

У Лукашенко заговорили о появлении "украинских диверсантов" на территории Беларуси

Рада продлила военное положение до конца лета

Украина и Польша договорились упростить пересечение границы

обновленоЗеленский анонсировал предоставление полякам в Украине особого статуса

фотоВ оккупированном Энергодаре взорвали гауляйтера, он ранен – мэр

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине, 3 погибших – СМИ
Россияне заблокировали все выезды с Херсонщины, кроме крымского - ОК "Південь"
Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья
Последние новости
17:09
Россияне снова обстреляли пограничье Черниговской области
17:05
В Беларуси хоронят наемников, воевавших на стороне России – ГУР
16:46
Воюет против культуры: РФ уничтожила или повредила 353 объекта, больше всего – на Харьковщине
16:44
Харьковщина: оккупанты похитили поселкового голову - глава ОВА
16:43
Швейцария сняла санкции с "Еврохима": олигарх отдал компанию жене – СМИ
16:35
Днепропетровская область: оккупанты ударили ракетой по речке
16:31
Зеленский присвоил польскому городу звание "Город-спаситель"
16:30
Оккупант рассказал CNN, как под Херсоном они боялись погибнуть от гнева местных
16:27
В Украине запретили оборот лекарств, производимых в РФ и Беларуси
16:26
Рада приняла с предложениями президента запрет символики вторжения РФ
Все новости...