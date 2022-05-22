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Американские аналитики: Россияне стягивают войска на Запорожье и Херсонщине, готовятся к наступлению

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 03:00

Россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью".

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Детали: Как сообщили в ОГА Херсонщины, в Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Также ISW пишет, что то, что в оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".

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Темы: Херсонская областьЗапорожская область
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