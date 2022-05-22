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“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 03:29

ЗСУ знищили російські гармати "Гіацинт і "Піон".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" дві "квітки" - крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

Деталі: Зазначається, що також за добу   ворог втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Крім того, ЗСУ накрили вогнем  контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.

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Теми: війнаРосія
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