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"На могилку": ВСУ положили российские пушки "Гиацинт" и "Пион"

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 03:29

ВСУ уничтожили российские пушки "Гиацинт и "Пион"".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" два "цветка" - крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион".

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Детали: Отмечается, что также за сутки враг потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Кроме того, ВСУ накрыли огнем контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

Темы: войнаРосcия
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