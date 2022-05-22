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У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 04:55
ФОТО: GETTY

На тлі зростання кількості випадків мавпячої віспи ВООЗ розширює епіднагляд у країнах, де це захворювання зазвичай не трапляється, і очікує виявити ще більше випадків.

Джерело: ВООЗ, Reuters з посиланням на представника ВООЗ Девіда Хейманна

Деталі: Станом на суботу в 12 державах, які не є ендемічними для вірусу, було зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи.

Найбільше підтверджених випадків - у Британії, Іспанії та Португалії.

Як зазначається, багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

Знати більше: Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Віспа мавп – рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в частинах Західної або Центральної Африки
  • Це зазвичай є легким вірусним захворюванням, серед симптомів – лихоманка та характерні висипи. Його  іноді плутають з вітряною віспою.
  • Хвороба зазвичай поширюється при тісному контакті і рідко поширюється за межі Африки, тому ця серія випадків викликала занепокоєння.
  • Малоймовірно, що ВООЗ оголосить надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я, як це було з COVID-19.
  • Вакцина Bavarian Nordic знижує ризик захворювання людини на 85%. Якщо людина отримує укол протягом 4 днів після зараження, вакцина може змінити перебіг інфекції та покращити прогноз.

Теми: здоров'я
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