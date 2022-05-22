У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
Неділя, 22 травня 2022, 04:55
На тлі зростання кількості випадків мавпячої віспи ВООЗ розширює епіднагляд у країнах, де це захворювання зазвичай не трапляється, і очікує виявити ще більше випадків.
Джерело: ВООЗ, Reuters з посиланням на представника ВООЗ Девіда Хейманна
Деталі: Станом на суботу в 12 державах, які не є ендемічними для вірусу, було зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи.
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Найбільше підтверджених випадків - у Британії, Іспанії та Португалії.
Як зазначається, багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.
Знати більше: Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба
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Нагадаємо:
- Віспа мавп – рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в частинах Західної або Центральної Африки
- Це зазвичай є легким вірусним захворюванням, серед симптомів – лихоманка та характерні висипи. Його іноді плутають з вітряною віспою.
- Хвороба зазвичай поширюється при тісному контакті і рідко поширюється за межі Африки, тому ця серія випадків викликала занепокоєння.
- Малоймовірно, що ВООЗ оголосить надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я, як це було з COVID-19.
- Вакцина Bavarian Nordic знижує ризик захворювання людини на 85%. Якщо людина отримує укол протягом 4 днів після зараження, вакцина може змінити перебіг інфекції та покращити прогноз.