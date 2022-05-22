У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи

На тлі зростання кількості випадків мавпячої віспи ВООЗ розширює епіднагляд у країнах, де це захворювання зазвичай не трапляється, і очікує виявити ще більше випадків.

Джерело: ВООЗ, Reuters з посиланням на представника ВООЗ Девіда Хейманна

Деталі: Станом на суботу в 12 державах, які не є ендемічними для вірусу, було зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи.

Найбільше підтверджених випадків - у Британії, Іспанії та Португалії.

Як зазначається, багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

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