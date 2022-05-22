В мире подтвердили около сотни случаев обезьяньей оспы

На фоне роста количества случаев обезьяньей оспы ВОЗ расширяет эпиднадзор в странах, где это заболевание обычно не встречается, и ожидает обнаружить еще больше случаев.

Источник: ВОЗ, Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Дэвида Хейманна

Детали: По состоянию на субботу в 12 государствах, которые не являются эндемичными для вируса, было зарегистрировано 92 подтвержденных случая и 28 возможных случаев обезьяньей оспы.

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Больше всего подтвержденных случаев – в Британии, Испании и Португалии.

Как отмечается, многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.

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