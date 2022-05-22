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В мире подтвердили около сотни случаев обезьяньей оспы

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 04:55
В мире подтвердили около сотни случаев обезьяньей оспы
ФОТО: GETTY

На фоне роста количества случаев обезьяньей оспы ВОЗ расширяет эпиднадзор в странах, где это заболевание обычно не встречается, и ожидает обнаружить еще больше случаев.

Источник: ВОЗ, Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Дэвида Хейманна

Детали: По состоянию на субботу в 12 государствах, которые не являются эндемичными для вируса, было зарегистрировано 92 подтвержденных случая и 28 возможных случаев обезьяньей оспы.

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Больше всего подтвержденных случаев – в Британии, Испании и Португалии.

Как отмечается, многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.

Знать больше: Миром распространяется обезьянья оспа. Что это за болезнь

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Напомним:

  • Оспа обезьян – редкая инфекция, в большинстве своем распространяющаяся дикими животными в частях Западной или Центральной Африки.
  • Это обычно легкое вирусное заболевание, среди симптомов – лихорадка и характерные сыпи. Его иногда путают с ветряной оспой. 
  • Болезнь обычно распространяется при тесном контакте и редко распространяется за пределы Африки, поэтому эта серия случаев вызывала беспокойство.
  • Маловероятно, что ВОЗ объявит чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья, как это было с COVID-19.
  • Вакцина Bavarian Nordic снижает риск заболевания на 85%. Если человек получает укол в течение 4 дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить прогноз.

Темы: здоровье
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