Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ росіяни розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також у Бєлгородській області противник нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі посилили розвідку, є розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог веде обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Стріляв в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії для утримання рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Росіяни готуються до відновлення наступу на Слов’янському напрямку, здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

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На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах Врубівки та Бахмута.

На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює наші позиції вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступ та штурм в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі Красногорівки.

На Курахівському напрямку ворог вів штурм в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював наші позиції та цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні рубежів, розвідці та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював наші позиції з мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему ППО.

На Бессарабському напрямку без змін.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один БпЛА "Орлан-10".

ЗСУ збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць військової техніки ворога.