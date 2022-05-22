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Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" в Белгородской области

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 06:43
ФОТО: GETTY

В Белгородской области РФ россияне развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также в Белгородской области противник наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси усилили разведку, есть развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине из Беларуси.

На Северском направлении враг ведет обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Стрелял в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.

На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия по удержанию рубежей на Харьковском направлении и недопущению выхода наших войск на государственную границу.

Россияне готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении, совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.

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На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах  Врубовки и Бахмута.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает наши позиции вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступление и штурм в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе Красногоровки.

На Кураховском направлении враг вел штурм в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал наши позиции и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на удержании рубежей, разведке и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал наши позиции из минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему ПВО.

На Бессарабском направлении без изменений.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА "Орлан-10".

ВСУ сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага.

Темы: войнаГенштаб
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