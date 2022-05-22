Російську субмарину, яка щойно вийшла з ремонту, знову відправили на завод

З Південної бухти в окупованому Севастополі відбуксирували у Кілен-бухту підводний човен "Алроса" Чорноморського флоту Росії.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Деталі: За даними кореспндента, підводний човен тягнули два буксири, на його палубі було близько десяти матросів, троє офіцерів – на ходовій рубці. Менш ніж за годину підводний човен із Південної бухти відбуксирували в Кілен-бухту, де розташований 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що минулого тижня "Алроса" вийшла з ремонту та проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

На початку травня пресслужба судноремонтного підприємства повідомила, що завод завершив ремонт найстарішого на Чорноморському флоті РФ підводного човна "Алроса".

"Днями підводний човен залишить акваторію Кілен-бухти та перейде до рідного причалу. Потім протягом травня відбудуться заводські ходові випробування, після яких субмарина повернеться у флотський стрій", – йшлося у повідомленні.

Довідково: Підводний човен Б-281 "Алроса" (за класифікацією НАТО – Kilo, – ред.) введений у дію в 1990 році, оснащений експериментальним водометним рушієм замість гвинта.

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До 2013 року це судно довгий час було єдиним діючим підводним човном Чорноморського флоту Росії. Озброєння становлять шість торпедних апаратів калібру 533 мм, до 18 торпед або 24 мін. Після модернізації човен отримав можливість стріляти крилатими ракетами типу "Калібр".

Влітку 2014 року Б-871 було поставлено на ремонт та модернізацію на 13-му судноремонтному заводі в окупованому Севастополі. Ремонт мав завершитися у 2015 році, але терміни його початку та закінчення неодноразово переносили.