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Вышедшую из ремонта российскую субмарину снова отправили на завод

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 07:52
Вышедшую из ремонта российскую субмарину снова отправили на завод
Ветерана ЧФ РФ "Алросу" тянут снова на ремонт. фото "Крым.Реалии"

Из Южной бухты в оккупированном Севастополе отбуксировали в Килен-бухту подводную лодку "Алроса" Черноморского флота России.

Источник: проект Радио Свобода "Крым.Реалии"

Детали: По данным корреспондента, подлодку тянули два буксира, на его палубе было около десяти матросов, трое офицеров – на ходовой рубке. Менее чем через час подлодку из Южной бухты отбуксировали в Килен-бухту, где расположен 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ.

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Отмечается, что на прошлой неделе "Алроса" вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

В начале мая пресс-служба судоремонтного предприятия сообщила, что завод завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте РФ подводной лодки "Алроса".

"На днях подлодка покинет акваторию Килен-бухты и перейдет к родному причалу. Затем в течение мая состоятся заводские ходовые испытания, после которых субмарина вернется во флотский строй", - говорилось в сообщении.

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Справка: Подводная лодка Б-281 "Алроса" (по классификации НАТО - Kilo, - ред.) введена в действие в 1990 году, оснащена экспериментальным водометным двигателем вместо винта.

До 2013 года это судно долгое время было единственной действующей подлодкой Черноморского флота России. Вооружение составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм до 18 торпед или 24 мин. После модернизации лодка получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

Летом 2014 года Б-871 была поставлена на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе. Ремонт должен завершиться в 2015 году, но сроки его начала и окончания неоднократно переносили.

Темы: ЧФ РоссииКрымфлот
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