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Росіяни вночі атакували ракетами Запорізьку область

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 08:42

Уночі 22 травня російські війська завдали ракетних ударів по одному з сіл у Вільнянському районі Запорізької області, є постраждалі.  

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "22 травня близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області".

Деталі: За попередніми даними, є постраждалі громадяни. На даний час, на місці події працюють відповідні служби.

У ЗОДА зазначили, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

Передісторія:

  • 21 квітня окупанти атакували Запорізьку область ракетами. Один з ударів пошкодив будівлю санаторію на острові Хортиця.
  • Вранці 12 травня російські війська знову запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу, але інфраструктура острова не постраждала.

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Теми: Запорізька областьвійна
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