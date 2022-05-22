Россияне ночью атаковали ракетами Запорожскую область

Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "22 мая около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области".

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Детали: По предварительным данным, есть пострадавшие граждане. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

В ЗОДА отметили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

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