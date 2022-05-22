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Россияне ночью атаковали ракетами Запорожскую область

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 08:42

Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "22 мая около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области".

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Детали: По предварительным данным, есть пострадавшие граждане. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

В ЗОДА отметили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 апреля оккупанты атаковали Запорожскую область ракетами. Один из ударов повредил здание санатория на острове Хортица.
  • Утром 12 мая российские войска снова запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар, но инфраструктура острова не пострадала.

Темы: Запорожская областьвойна
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