Россияне ночью атаковали ракетами Запорожскую область
Воскресенье, 22 мая 2022, 08:42
Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Дословно ЗОВА: "22 мая около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области".
Детали: По предварительным данным, есть пострадавшие граждане. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.
В ЗОДА отметили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.
Предыстория:
- 21 апреля оккупанты атаковали Запорожскую область ракетами. Один из ударов повредил здание санатория на острове Хортица.
- Утром 12 мая российские войска снова запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар, но инфраструктура острова не пострадала.
ВИДЕО ДНЯ