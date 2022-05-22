Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти наступали на Сєвєродонецьк з 4 напрямків, але отримали відсіч – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 09:26
Окупанти наступали на Сєвєродонецьк з 4 напрямків, але отримали відсіч – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька одразу із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт". 

Реклама:
 
Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. 

 
Фото з Telegram гайдая

Крім того, у Сєвєродонецьку за добу окупанти пошкодили 7 будинків, по 5 будинків постраждали у Лисичанську, Тошківці та Нирковому, 4 – у Врубівці, по 3 – у Гірському та Золотому та 2 – у Привіллі. 

 
Фото з Telegram гайдая

Гайдай зазначив, що ще не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях, а також у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційного удару.

Голова ОВА додав, що 21 травня на Луганщині затримали декількох людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Позиції українських військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Захисники наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

21 травня ЗСУ відбили 9 атак, знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 2 автомобілі противника. Підрозділи ППО вразили один БпЛА "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: