Окупанти наступали на Сєвєродонецьк з 4 напрямків, але отримали відсіч – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька одразу із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт".

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Фото з Telegram гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Фото з Telegram гайдая

Крім того, у Сєвєродонецьку за добу окупанти пошкодили 7 будинків, по 5 будинків постраждали у Лисичанську, Тошківці та Нирковому, 4 – у Врубівці, по 3 – у Гірському та Золотому та 2 – у Привіллі.

Фото з Telegram гайдая

Гайдай зазначив, що ще не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях, а також у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційного удару.



Голова ОВА додав, що 21 травня на Луганщині затримали декількох людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Позиції українських військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.



Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Захисники наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

21 травня ЗСУ відбили 9 атак, знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 2 автомобілі противника. Підрозділи ППО вразили один БпЛА "Орлан-10".