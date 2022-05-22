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Оккупанты наступали на Северодонецк с 4 направлений, но получили отпор – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 09:26
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пытались ворваться в Северодонецк сразу с четырех направлений, но получили достойный отпор.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем они продолжили артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт". 

 
Фото из Telegram гайдая

Детали: По словам главы ОВА, между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала.

 
Фото из Telegram гайдая

Кроме того, в Северодонецке за сутки оккупанты повредили 7 домов, по 5 домов пострадали в Лисичанске, Тошковке и Нирковом, 4 – во Врубовке, по 3 – в Горском и Золотом и 2 – в Приволье. 

 
Фото из Telegram гайдая

Гайдай отметил, что еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах, а также во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар.

Глава ОВА добавил, что 21 мая в Луганской области задержали нескольких людей, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

Позиции украинских войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Защитники наступление отбили, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

21 мая ВСУ отбили 9 атак, уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника. Подразделения ПВО сбили один БПЛА "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
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