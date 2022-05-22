Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регіони: ворог мінує виїзди з Херсонщини, обстріляв Миколаїв

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 09:42
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Російські окупаційні війська обістрілюють схід та південь України, ворог мінує дороги і мости, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

Джерело: дані військових облдержадміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля міста Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.

Харків: уночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає.

Протягом доби — 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб — в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове - 1 людина, Чугуївський р-н - 1 людина.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.

Сєверодонецьк штурмували відразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів — цілодобово. У Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Донеччина: за добу — 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град").

Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Тривають бої в районі Лиману й Райгородка.

За добу в області — 7 загиблих і 10 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучань. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає.

Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, на жаль, є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються.

Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться  на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Теми: війна
Головне сьогодні

Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти

Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

ВІДЕОУ Дагестані випускниця на шкільній лінійці викрикнула "Путін – чорт"

Вступ України до ЄС може тривати 15 чи 20 років - французький міністр

Усі новини...
війна
Путін як імітатор демократичного Заходу. Пастки ліберальної демократії. Частина 2
Окупанти наступали на Сєвєродонецьк з 4 напрямків, але отримали відсіч – Гайдай
На неділю "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг
Останні новини
01:44
На підсилення ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров" – ОК "Південь"
01:14
Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти
00:25
Бельгія першою у світі запроваджує карантин для хворих на мавпячу віспу – ЗМІ
23:27
Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами
22:54
До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian
22:38
Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України
22:18
На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 11 мешканців
22:08
ВІДЕО"Ман Сіті" стали чемпіонами Прем’єр-ліги: Зінченко в сльозах присвятив перемогу Україні
21:57
Миколаїв обстрілюють касетними снарядами – мер
21:56
фотоЦивільні жертви війни: 20 відомих людей, яких вбила Росія
Усі новини...