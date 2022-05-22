Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: враг минирует выезды с Херсонщины, обстрелял Николаев

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 09:42
Регионы: враг минирует выезды с Херсонщины, обстрелял Николаев
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Российские оккупационные войска обстреливают восток и юг Украины, враг минирует дороги и мосты, которыми жители Херсонщины пытаются выехать на подконтрольную территорию.

Источник: данные военных облгосадминистраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Реклама:

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Запорожская область: около двух часов ночи произошло три прилета ракет по селу возле города Запорожья. Подробности и последствия выясняются.

Харьков: ночью – единичные обстрелы, пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток - 8 раненых в результате обстрелов по области, в том числе 5 человек - в городе Харьков, Лозовский р-н - 1 человек, пгт Шевченково - 1 человек, Чугуевский р-н - 1 человек.

Луганщина: ситуация в области остается напряженной Один человек погиб, двое раненых.

Северодонецк штурмовали сразу с четырех сторон, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов – круглосуточно. В Северодонецке за сутки повреждено семь домов, также повреждения домов в Лисичанске, Тошковом, Нырково, Врубовке, Горском, Золотом, Приволье. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста у железнодорожного вокзала.

Донетчина: за сутки - 16 обстрелов 11 населенных пунктов (стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, авиаобстрел, РСЗО "Град").

Повышение интенсивности обстрелов вблизи городов Соледар, Святогорск, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк.

Продолжаются бои в районе Лимана и Райгородка.

За сутки в области – 7 погибших и 10 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий. Потерпевших нет. Днем, ночью и в настоящее время идут обстрелы в Березнеговатской общине. Информации по пострадавшим и повреждениям пока нет

Также ночью подвергся обстрелам Николаев, к сожалению, есть 5 пострадавших. Остальные детали и последствия выясняются.

Херсонщина: стабильно сложная ситуация на территории всей области, за прошедшие сутки — взрывы и обстрелы во всех районах. Подтверждается информация от жителей теробщин о минировании мостов и дорог, которыми жители Херсона пытаются выехать на подконтрольную территорию.

В населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской теробщин, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
война
Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка
Украинцы снова превзошли ожидания – Столтенберг о контрнаступлении
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: