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Регионы: враг минирует выезды с Херсонщины, обстрелял Николаев

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 09:42
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Российские оккупационные войска обстреливают восток и юг Украины, враг минирует дороги и мосты, которыми жители Херсонщины пытаются выехать на подконтрольную территорию.

Источник: данные военных облгосадминистраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Запорожская область: около двух часов ночи произошло три прилета ракет по селу возле города Запорожья. Подробности и последствия выясняются.

Харьков: ночью – единичные обстрелы, пострадавших нет.

В течение суток - 8 раненых в результате обстрелов по области, в том числе 5 человек - в городе Харьков, Лозовский р-н - 1 человек, пгт Шевченково - 1 человек, Чугуевский р-н - 1 человек.

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Луганщина: ситуация в области остается напряженной Один человек погиб, двое раненых.

Северодонецк штурмовали сразу с четырех сторон, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов – круглосуточно. В Северодонецке за сутки повреждено семь домов, также повреждения домов в Лисичанске, Тошковом, Нырково, Врубовке, Горском, Золотом, Приволье. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста у железнодорожного вокзала.

Донетчина: за сутки - 16 обстрелов 11 населенных пунктов (стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, авиаобстрел, РСЗО "Град").

Повышение интенсивности обстрелов вблизи городов Соледар, Святогорск, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк.

Продолжаются бои в районе Лимана и Райгородка.

За сутки в области – 7 погибших и 10 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий. Потерпевших нет. Днем, ночью и в настоящее время идут обстрелы в Березнеговатской общине. Информации по пострадавшим и повреждениям пока нет

Также ночью подвергся обстрелам Николаев, к сожалению, есть 5 пострадавших. Остальные детали и последствия выясняются.

Херсонщина: стабильно сложная ситуация на территории всей области, за прошедшие сутки — взрывы и обстрелы во всех районах. Подтверждается информация от жителей теробщин о минировании мостов и дорог, которыми жители Херсона пытаются выехать на подконтрольную территорию.

В населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской теробщин, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

Темы: война
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