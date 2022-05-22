Влада назвала найбільш забруднені мінами і снарядами райони Києва

У Києві найбільш забруднені мінами і снарядами є район Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинське лісопаркове господарство та автомобільні дороги у напрямку Житомира та Вишгорода.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни".

Деталі: У КМВА підкреслили, що наразі небезпечно відвідувати:

у Дарницькому районі:

сквер Привокзальний,

сквер на Григоренка, 36-38,

у Дніпровському районі:

парк вздовж вулиці Малишка,

парк Попудренка,

у Солом’янському районі:

ВІДЕО ДНЯ

парк захисників України (південно-західна частина),

у Деснянському районі:

у Деснянському районі: парк Кіото (західна частина),

парк Деснянський (південна частина),

парк ім. Шухевича (західна частина),

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, 3 черга (західна частина),

парк Муромець (південна частина),

у Голосіївському районі:

лісопарк по вулиці Кайсарова (північно-західна частина),

у Шевченківському районі:

сквер Мюнхенський,

парк Нивки (західна частина, метро "Берестейська"),

Повітрофлотський шляхопровід,

сквер на Подільському узвозі,

парк на схилах Смородинського узвозу,

парк Бабин Яр,

парк Сирецький гай (з боку вулиці Стеценка),

сквер Довнар-Запольського,

у Святошинському районі:

парк Юність (зі сторони вулиці Покотила),

парк імені Феодори Пушиної (зі сторони проспекту Перемоги),

бульвар Вернадського (західна частина),

сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської (зі сторони проспекту перемоги),

в Оболонському районі:

сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Маршала Тимошенка (центральна частина),

сквер на Архипенка, 5 (східна частина),

сквер на вулиці проспекту Мінського та вулиці Кондратюка (північна частина),

сквер на Мінській площі (західна частина),

у Подільському районі:

сквер на Петрівці (на розі вулиці Костянтинівської та Заводської),

сквер на проспекті Правди, 70-76,

парк Кинь-Грусть (у межах вулиці Кобзарської та Сошенка).

У КМВА нагадали, що в Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.



У столиці тривають роботи із виявлення вибухонебезпечних предметів у зелених зонах столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.