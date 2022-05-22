Влада назвала найбільш забруднені мінами і снарядами райони Києва
У Києві найбільш забруднені мінами і снарядами є район Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинське лісопаркове господарство та автомобільні дороги у напрямку Житомира та Вишгорода.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно КМВА: "Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни".
Деталі: У КМВА підкреслили, що наразі небезпечно відвідувати:
у Дарницькому районі:
- сквер Привокзальний,
- сквер на Григоренка, 36-38,
у Дніпровському районі:
- парк вздовж вулиці Малишка,
- парк Попудренка,
у Солом’янському районі:
- парк захисників України (південно-західна частина),
у Деснянському районі:
- парк Кіото (західна частина),
- парк Деснянський (південна частина),
- парк ім. Шухевича (західна частина),
- парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, 3 черга (західна частина),
- парк Муромець (південна частина),
у Голосіївському районі:
- лісопарк по вулиці Кайсарова (північно-західна частина),
у Шевченківському районі:
- сквер Мюнхенський,
- парк Нивки (західна частина, метро "Берестейська"),
- Повітрофлотський шляхопровід,
- сквер на Подільському узвозі,
- парк на схилах Смородинського узвозу,
- парк Бабин Яр,
- парк Сирецький гай (з боку вулиці Стеценка),
- сквер Довнар-Запольського,
у Святошинському районі:
- парк Юність (зі сторони вулиці Покотила),
- парк імені Феодори Пушиної (зі сторони проспекту Перемоги),
- бульвар Вернадського (західна частина),
- сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської (зі сторони проспекту перемоги),
в Оболонському районі:
- сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Маршала Тимошенка (центральна частина),
- сквер на Архипенка, 5 (східна частина),
- сквер на вулиці проспекту Мінського та вулиці Кондратюка (північна частина),
- сквер на Мінській площі (західна частина),
у Подільському районі:
- сквер на Петрівці (на розі вулиці Костянтинівської та Заводської),
- сквер на проспекті Правди, 70-76,
- парк Кинь-Грусть (у межах вулиці Кобзарської та Сошенка).
У КМВА нагадали, що в Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.
У столиці тривають роботи із виявлення вибухонебезпечних предметів у зелених зонах столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.