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Влада назвала найбільш забруднені мінами і снарядами райони Києва

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 10:34
Парк на Шухевича, 3 черга. Фото УП

У Києві найбільш забруднені мінами і снарядами є район Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинське лісопаркове господарство та автомобільні дороги у напрямку Житомира та Вишгорода.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни".

Деталі: У КМВА підкреслили, що наразі небезпечно відвідувати:

у Дарницькому районі:

  • сквер Привокзальний,
  • сквер на Григоренка, 36-38,

у Дніпровському районі:

  • парк вздовж вулиці Малишка,
  • парк Попудренка,

у Солом’янському районі:

ВІДЕО ДНЯ
  • парк захисників України (південно-західна частина),
    у Деснянському районі:
  • парк Кіото (західна частина),
  • парк Деснянський (південна частина),
  • парк ім. Шухевича (західна частина),
  • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, 3 черга (західна частина),
  • парк Муромець (південна частина),

у Голосіївському районі:

  • лісопарк по вулиці Кайсарова (північно-західна частина),

у Шевченківському районі:

  • сквер Мюнхенський,
  • парк Нивки (західна частина, метро "Берестейська"),
  • Повітрофлотський шляхопровід,
  • сквер на Подільському узвозі,
  • парк на схилах Смородинського узвозу,
  • парк Бабин Яр,
  • парк Сирецький гай (з боку вулиці Стеценка),
  • сквер Довнар-Запольського,

у Святошинському районі:

  • парк Юність (зі сторони вулиці Покотила),
  • парк імені Феодори Пушиної (зі сторони проспекту Перемоги),
  • бульвар Вернадського (західна частина),
  • сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської (зі сторони проспекту перемоги),

в Оболонському районі:

  • сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Маршала Тимошенка (центральна частина),
  • сквер на Архипенка, 5 (східна частина),
  • сквер на вулиці проспекту Мінського та вулиці Кондратюка (північна частина),
  • сквер на Мінській площі (західна частина),

у Подільському районі:

  • сквер на Петрівці (на розі вулиці Костянтинівської та Заводської),
  • сквер на проспекті Правди, 70-76,
  • парк Кинь-Грусть (у межах вулиці Кобзарської та Сошенка).

У КМВА нагадали, що в Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

У столиці тривають роботи із виявлення вибухонебезпечних предметів у зелених зонах столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.

Теми: Київвійна
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