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Власти назвали наиболее загрязненные минами и снарядами районы Киева

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 10:34
Парк на Шухевича, 3 очередь. Фото УП

В Киеве наиболее загрязнены минами и снарядами район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником. Также в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины".

Детали: В КГВА подчеркнули, что сейчас опасно посещать:

в Дарницком районе:

  • сквер Привокзальный,
  • сквер на Григоренко, 36-38,

в Днепровском районе:

  • парк вдоль улицы Малышко,
  • парк Попудренко,

в Соломенском районе:

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  • парк защитников Украины (юго-западная часть),

в Деснянском районе:

  • парк Киото (западная часть),
  • парк Деснянский (южная часть),
  • парк им. Шухевича (западная часть),
  • парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть),
  • парк Муромец (южная часть),

в Голосеевском районе:

  • лесопарк по улице Кайсарова (северо-западная часть),

в Шевченковском районе:

  • сквер Мюнхенский,
  • парк Нивки (западная часть, метро "Берестейская"),
  • Воздухофлотский путепровод,
  • сквер на Подольском спуске,
  • парк на склонах Смородинского спуска,
  • парк Бабий Яр,
  • парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко),
  • сквер Довнар-Запольского,

в Святошинском районе:

  • парк Юность (со стороны улицы Покатило),
  • парк имени Феодоры Пушиной (со стороны проспекта Победы),
  • бульвар Вернадского (западная часть),
  • сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской (со стороны проспекта победы),

в Оболонском районе:

  • сквер на углу проспекта Оболонского и улицы Маршала Тимошенко (центральная часть),
  • сквер на Архипенко, 5 (восточная часть),
  • сквер на улице проспекта Минского и улицы Кондратюка (северная часть),
  • сквер на Минской площади (западная часть),

в Подольском районе:

  • сквер на Петровке (на углу улицы Константиновской и Заводской),
  • сквер на проспекте Правды, 70-76,
  • парк Кинь-Грусть (в пределах улицы Кобзарской и Сошенко).

В КГВА напомнили, что в Киеве действует запрет на посещение и въезд на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением используемых для лесохозяйственной цели.

В столице продолжаются работы по обнаружению взрывоопасных предметов в зеленых зонах столицы. Именно поэтому граждан просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в вышеперечисленных парках и скверах.

Темы: Киеввойна
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