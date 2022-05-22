Власти назвали наиболее загрязненные минами и снарядами районы Киева
В Киеве наиболее загрязнены минами и снарядами район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно КГВА: "В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником. Также в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины".
Детали: В КГВА подчеркнули, что сейчас опасно посещать:
в Дарницком районе:
- сквер Привокзальный,
- сквер на Григоренко, 36-38,
в Днепровском районе:
- парк вдоль улицы Малышко,
- парк Попудренко,
в Соломенском районе:
- парк защитников Украины (юго-западная часть),
в Деснянском районе:
- парк Киото (западная часть),
- парк Деснянский (южная часть),
- парк им. Шухевича (западная часть),
- парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть),
- парк Муромец (южная часть),
в Голосеевском районе:
- лесопарк по улице Кайсарова (северо-западная часть),
в Шевченковском районе:
- сквер Мюнхенский,
- парк Нивки (западная часть, метро "Берестейская"),
- Воздухофлотский путепровод,
- сквер на Подольском спуске,
- парк на склонах Смородинского спуска,
- парк Бабий Яр,
- парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко),
- сквер Довнар-Запольского,
в Святошинском районе:
- парк Юность (со стороны улицы Покатило),
- парк имени Феодоры Пушиной (со стороны проспекта Победы),
- бульвар Вернадского (западная часть),
- сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской (со стороны проспекта победы),
в Оболонском районе:
- сквер на углу проспекта Оболонского и улицы Маршала Тимошенко (центральная часть),
- сквер на Архипенко, 5 (восточная часть),
- сквер на улице проспекта Минского и улицы Кондратюка (северная часть),
- сквер на Минской площади (западная часть),
в Подольском районе:
- сквер на Петровке (на углу улицы Константиновской и Заводской),
- сквер на проспекте Правды, 70-76,
- парк Кинь-Грусть (в пределах улицы Кобзарской и Сошенко).
В КГВА напомнили, что в Киеве действует запрет на посещение и въезд на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением используемых для лесохозяйственной цели.
В столице продолжаются работы по обнаружению взрывоопасных предметов в зеленых зонах столицы. Именно поэтому граждан просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в вышеперечисленных парках и скверах.