Власти назвали наиболее загрязненные минами и снарядами районы Киева

В Киеве наиболее загрязнены минами и снарядами район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником. Также в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины".

Детали: В КГВА подчеркнули, что сейчас опасно посещать:

в Дарницком районе:

сквер Привокзальный,

сквер на Григоренко, 36-38,

в Днепровском районе:

парк вдоль улицы Малышко,

парк Попудренко,

в Соломенском районе:

ВИДЕО ДНЯ

парк защитников Украины (юго-западная часть),

в Деснянском районе:

парк Киото (западная часть),

парк Деснянский (южная часть),

парк им. Шухевича (западная часть),

парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть),

парк Муромец (южная часть),

в Голосеевском районе:

лесопарк по улице Кайсарова (северо-западная часть),

в Шевченковском районе:

сквер Мюнхенский,

парк Нивки (западная часть, метро "Берестейская"),

Воздухофлотский путепровод,

сквер на Подольском спуске,

парк на склонах Смородинского спуска,

парк Бабий Яр,

парк Сырецкая роща (со стороны улицы Стеценко),

сквер Довнар-Запольского,

в Святошинском районе:

парк Юность (со стороны улицы Покатило),

парк имени Феодоры Пушиной (со стороны проспекта Победы),

бульвар Вернадского (западная часть),

сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской (со стороны проспекта победы),

в Оболонском районе:

сквер на углу проспекта Оболонского и улицы Маршала Тимошенко (центральная часть),

сквер на Архипенко, 5 (восточная часть),

сквер на улице проспекта Минского и улицы Кондратюка (северная часть),

сквер на Минской площади (западная часть),

в Подольском районе:

сквер на Петровке (на углу улицы Константиновской и Заводской),

сквер на проспекте Правды, 70-76,

парк Кинь-Грусть (в пределах улицы Кобзарской и Сошенко).

В КГВА напомнили, что в Киеве действует запрет на посещение и въезд на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением используемых для лесохозяйственной цели.

В столице продолжаются работы по обнаружению взрывоопасных предметов в зеленых зонах столицы. Именно поэтому граждан просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в вышеперечисленных парках и скверах.