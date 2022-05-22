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СБУ: окупанти скаржаться, що їхній рубль перетворюється на папір

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 10:38

Через сильну девальвацію 3 мільйонів рублів виплати за поранення на війні в Україні окупантам не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Джерело: нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ

Деталі: Окупант, який уже отримав кошти за поранення, розповідає, що купив собі автомобіль Volkswagen polo 2012 року випуску. Скаржиться на ціни, мовляв, власне житло йому не по кишені, бо однокімнатна квартира в Астрахані коштує 4 мільйони російських рублів.

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Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Дослівно СБУ: "Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тисяч "двохсотих" загарбників".

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Теми: СБУвійна
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