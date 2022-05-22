СБУ: оккупанты жалуются, что их рубль превращается в бумагу

Из-за сильной девальвации 3 миллионов рублей выплаты за ранения на войне в Украине оккупантов не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Источник: новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ

Детали: Оккупант, уже получивший деньги за ранение, рассказывает, что купил себе подержанный автомобиль Volkswagen polo 2012 года выпуска. Жалуется на цены, мол, собственное жилье ему не по карману, потому что однокомнатная квартира в Астрахани стоит 4 миллиона российских рублей.

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Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Дословно СБУ: "Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тысячам "двухсотых" захватчиков".