Захисники України вже знищили понад 29 тисяч окупантів
Неділя, 22 травня 2022, 10:58
За 88 днів Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 29 050 військових, 1 285 танків, 3 141 бойову броньовану машину, 599 артилерійських систем та 170 гелікоптерів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1285 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,
- артилерійських систем – 599 (+3) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8) од,
- крилатих ракет – 107 (+3) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 194 (+16) од,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.