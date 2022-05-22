Захисники України вже знищили понад 29 тисяч окупантів

За 88 днів Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 29 050 військових, 1 285 танків, 3 141 бойову броньовану машину, 599 артилерійських систем та 170 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:

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особового складу близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1285 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,

артилерійських систем – 599 (+3) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 170 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8) од,

крилатих ракет – 107 (+3) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 194 (+16) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.