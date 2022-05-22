Защитники Украины уже уничтожили более 29 тысяч оккупантов
Воскресенье, 22 мая 2022, 10:58
За 88 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 29 050 военных, 1 285 танков, 3 141 боевую бронированную машину, 599 артиллерийских систем и 170 вертолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
- личного состава около 29 050 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1285 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
- РСЗО – 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,
- крылатых ракет – 107 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.
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