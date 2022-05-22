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Защитники Украины уже уничтожили более 29 тысяч оккупантов

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 10:58
Защитники Украины уже уничтожили более 29 тысяч оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За 88 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 29 050 военных, 1 285 танков, 3 141 боевую бронированную машину, 599 артиллерийских систем и 170 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 29 050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1285 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
  • РСЗО – 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 107 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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