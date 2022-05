РФ кинула під Сєвєродонецьк свою єдину групу з "Термінаторами" - британська розвідка

Росія задіяла свою єдину групу, яка має на озброєнні бойові машини підтримки танків "Термінатор", для підтримки наступу під Сєвєродонецьком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії.

Присутність цієї групи під Сєвєродонецькому може свідчити про залучення там центральної групи військ, тому що тільки у них є ці машини. Зазначається, що раніше ця група зазнала значних втрат, намагаючись вийти до східних околиць Києва під час першої фази повномасштабної війни.

