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РФ кинула під Сєвєродонецьк свою єдину групу з "Термінаторами" - британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 11:01

Росія задіяла свою єдину групу, яка має на озброєнні бойові машини підтримки танків "Термінатор", для підтримки наступу під Сєвєродонецьком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії. 

Присутність цієї групи під Сєвєродонецькому може свідчити про залучення там центральної групи військ, тому що тільки у них є ці машини. Зазначається, що раніше ця група зазнала значних втрат, намагаючись вийти до східних околиць Києва під час першої фази повномасштабної війни.

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БМПТ "Термінатор" розробили спеціально для того, щоб прикривати танки, після досвіду афганської і чеченських війн. 

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"Сєвєродонецький напрямок залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів для РФ. Проте із максимум десятьма "Термінаторами", які там задіяні, їхнє застосування навряд чи суттєво вплине на хід кампанії", - зазначає британська розвідка. 

У попередньому огляді повідомляли, що Росія має проблеми через нестачу безпілотників - внаслідок втрати апаратів на полі бою та через західні санкції. 

Теми: війнаРосіяДонецька область
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