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РФ бросила под Северодонецк свою единственную группу с "Терминаторами" - британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 11:01

Россия задействовала свою единственную группу, имеющую на вооружении боевые машины поддержки танков "Терминатор", для поддержки наступления под Северодонецком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, который публикует Минобороны Британии.

Присутствие этой группы под Северодонецком может свидетельствовать о задействовании там центральной группы войск, потому что только у них есть эти машины. Отмечается, что ранее эта группа понесла значительные потери, пытаясь выйти к восточным окрестностям Киева во время первой фазы полномасштабной войны.

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"Северодонецкое направление остается одним из ближайших тактических приоритетов для РФ. Однако с максимум десятью задействованными "Терминаторами" их применение вряд ли существенно повлияет на ход кампании", - отмечает британская разведка.

В предыдущем обзоре сообщали, что у России проблемы из-за нехватки беспилотников - вследствие потери аппаратов на поле боя и из-за западных санкций.

Темы: войнаРосcияДонецкая область
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