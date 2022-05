РФ бросила под Северодонецк свою единственную группу с "Терминаторами" - британская разведка

Россия задействовала свою единственную группу, имеющую на вооружении боевые машины поддержки танков "Терминатор", для поддержки наступления под Северодонецком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, который публикует Минобороны Британии.

Присутствие этой группы под Северодонецком может свидетельствовать о задействовании там центральной группы войск, потому что только у них есть эти машины. Отмечается, что ранее эта группа понесла значительные потери, пытаясь выйти к восточным окрестностям Киева во время первой фазы полномасштабной войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



