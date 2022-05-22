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Донеччина: росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів, є загиблі

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 11:17
Фото поліції

Російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, у результаті чого є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно поліція: "Ворог вдарив по населених пунктах Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град"". 

 

Деталі: Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства та об’єкти життєзабезпечення. 

 

Повідомляється, що поліцейські задокументували всі воєнні злочини РФ. 

 

Правоохоронці закликають людей дотримуватись комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки ворог розстрілює цивільні авто, а також не піднімати невідомі предмети та нерозірвані снаряди.  

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Теми: Донецька областьвійнаполіція
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