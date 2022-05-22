Донецкая область: россияне разрушили 58 гражданских объектов, есть погибшие

Российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненные, повреждены 58 гражданских объектов.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "Враг ударил по населенным пунктам Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Детали: Повреждены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия и объекты жизнеобеспечения.

Сообщается, что полицейские задокументировали все военные преступления РФ.

Правоохранители призывают людей соблюдать комендантский час, не выезжать самостоятельно по непроверенным маршрутам, поскольку враг расстреливает гражданские авто, а также не поднимать неизвестные предметы и неразорванные снаряды.