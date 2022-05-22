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Донецкая область: россияне разрушили 58 гражданских объектов, есть погибшие

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 11:17
Донецкая область: россияне разрушили 58 гражданских объектов, есть погибшие
Фото полиции

Российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненные, повреждены 58 гражданских объектов.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "Враг ударил по населенным пунктам Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.

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Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град". 

 

Детали: Повреждены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия и объекты жизнеобеспечения. 

 

Сообщается, что полицейские задокументировали все военные преступления РФ. 

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Правоохранители призывают людей соблюдать комендантский час, не выезжать самостоятельно по непроверенным маршрутам, поскольку враг расстреливает гражданские авто, а также не поднимать неизвестные предметы и неразорванные снаряды. 

 

Темы: Донецкая областьвойнаполиция
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