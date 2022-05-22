На Луганщині змінюють час комендантської години

руйнування на Луганщині. фото з Telegram Гайдая

На Луганщині з 23 травня скорочують тривалість комендантської години.

Джерело: голова Луганської військової обладміністрації

Пряма мова: З понеділка обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00 (раніше діяла з 20.00 -ред.). Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки.

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А ще краще - постійно перебувати в укриттях!".

Нагадаємо: Ворог продовжує щільно обстрілювати територію Луганської області. Влада неодноразово закликала місцевих мешканців евакуюватися.