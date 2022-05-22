На Луганщині змінюють час комендантської години
Неділя, 22 травня 2022, 11:40
На Луганщині з 23 травня скорочують тривалість комендантської години.
Джерело: голова Луганської військової обладміністрації
Пряма мова: З понеділка обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00 (раніше діяла з 20.00 -ред.). Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки.
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А ще краще - постійно перебувати в укриттях!".
Нагадаємо: Ворог продовжує щільно обстрілювати територію Луганської області. Влада неодноразово закликала місцевих мешканців евакуюватися.