В Луганской области меняют время комендантского часа
Воскресенье, 22 мая 2022, 11:40
В Луганской области с 23 мая сокращают продолжительность комендантского часа.
Источник: глава Луганской военной обладминистрации
Прямая речь: С понедельника ограничение на передвижение и специальный режим светомаски действует с 21:00 до 05:00 (ранее действовала с 20.00-ред.). Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности.
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А еще лучше – постоянно находиться в укрытиях!".
Напомним: Враг продолжает плотно обстреливать территорию Луганской области. Власти неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться.