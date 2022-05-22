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В Луганской области меняют время комендантского часа

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 11:40
разрушениz в Луганской области. фото с Telegram Гайдая

В Луганской области с 23 мая сокращают продолжительность комендантского часа.

Источник: глава Луганской военной обладминистрации

Прямая речь: С понедельника ограничение на передвижение и специальный режим светомаски действует с 21:00 до 05:00 (ранее действовала с 20.00-ред.). Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности.

А еще лучше – постоянно находиться в укрытиях!".

Напомним: Враг продолжает плотно обстреливать территорию Луганской области. Власти неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться.

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Темы: Луганская областьВоенное положениевойна
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