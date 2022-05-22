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В окупованому Енергодарі підірвали гауляйтера, він поранений - мер

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 12:02
В окупованому Енергодарі підірвали гауляйтера, він поранений - мер
фото з Telegram

У тимчасово окупованому Енергодарі вранці невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів так званий "глава адміністрації" Андрій Шевчик.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова: "Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події звясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості".

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фото з telegram

Деталі: За словами Орлова, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. Очевидно, чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно.

Теми: війна
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