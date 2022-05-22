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В оккупированном Энергодаре взорвали гауляйтера, он ранен – мэр

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 12:02
В оккупированном Энергодаре взорвали гауляйтера, он ранен – мэр
фото из Telegram

Во временно оккупированном Энергодаре утром неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов так называемый "глава  администрации" Андрей Шевчик.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь: "Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести".

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фото з telegram

Детали: По словам Орлова, при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. Очевидно, ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно.

Темы: война
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