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СБУ задержала российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 12:18
СБУ задержала российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды ВСУ
фото СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила проникновение российской агентуры в ряды боевого подразделения ВСУ.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "На Житомирщине СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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Установлено, что житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.

Во время временной оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал "наводку" на адреса проживания бывших участников АТО".

Детали: По словам Дехтяренко, кроме этого, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.

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По данным СБУ, после деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат – хотел, чтобы его взяли в одну из воинских частей.

Впрочем, спецслужба разоблачила вражеские планы и задержала предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об остальных спецоперациях СБУ – смотрите видео спикера ведомства.

Темы: СБУвойна
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