Росіяни обстріляли касетними снарядами та ракетами з гелікоптерів громаду на Харківщині
Неділя, 22 травня 2022, 12:31
21 травня окупанти бомбили з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади що на Харківщині.
Джерело: голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook
Пряма мова Задоренка: Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтовим селищам і селам б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів.
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Під окупацією залишаються Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, більша частина Токарівського округу, села Цупівка Прудянського та Нове Русько-Лозівського старостатів».