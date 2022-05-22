Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли касетними снарядами та ракетами з гелікоптерів громаду на Харківщині

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 12:31
фото ілюстративне

21 травня окупанти бомбили з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади що на Харківщині.

Джерело: голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook

Пряма мова Задоренка: Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтовим селищам і селам б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів.

Під окупацією залишаються Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, більша частина Токарівського округу, села Цупівка Прудянського та Нове Русько-Лозівського старостатів».

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти

Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

ВІДЕОУ Дагестані випускниця на шкільній лінійці викрикнула "Путін – чорт"

Вступ України до ЄС може тривати 15 чи 20 років - французький міністр

Усі новини...
Харківська область
Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмщині – ОДА
На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова
Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною
Останні новини
04:36
ООН: У світі – понад 100 млн біженців
03:53
Харків: з-під 98 завалів рятувальники витягли 150 тіл
03:32
У Василівці на Запоріжжі окупантів більше, ніж місцевих жителів – ОВА
02:35
У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України
01:44
На підсилення ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров" – ОК "Південь"
01:14
Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти
00:25
Бельгія першою у світі запроваджує карантин для хворих на мавпячу віспу – ЗМІ
23:27
Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами
22:54
До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian
22:38
Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України
Усі новини...