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Россияне обстреляли кассетными снарядами и ракетами с вертолетов громаду на Харьковщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 12:31
Россияне обстреляли кассетными снарядами и ракетами с вертолетов громаду на Харьковщине
фото иллюстративное

21 мая оккупанты бомбили из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области.

Источник: глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в Facebook

Прямая речь Задоренко: Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и деревням бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов.

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Под оккупацией остаются Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, большинство Токаровского округа, села Цуповка Прудянского и Новое Русско-Лозовского старостатов".

Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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