Россияне обстреляли кассетными снарядами и ракетами с вертолетов громаду на Харьковщине

21 мая оккупанты бомбили из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области.

Источник: глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в Facebook

Прямая речь Задоренко: Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и деревням бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов.

Реклама:

Под оккупацией остаются Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, большинство Токаровского округа, села Цуповка Прудянского и Новое Русско-Лозовского старостатов".