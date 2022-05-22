П'ять тисяч дітей зробили піонерами на Червоній площі
Неділя, 22 травня 2022, 13:19
Російська КПРФ провела церемонію посвяти тисяч дітей у піонери на Червоній площі Москви.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Уточнюється, що КПРФ прийняла до піонерів близько 5 тисяч школярів на московській Червоній площі.
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Діти склали "клятву піонера", де обіцяли любити Батьківщину. Вони пообіцяли "завжди жити, вчитися та боротися на благо Батьківщини" та виконувати закони піонерів.
Захід відбувся у 100-річний ювілей "Всесоюзної піонерської організації імені Леніна".
ЗМІ повідомляють, що перед піонерами виступили "глава КПРФ, депутати Держдуми, ветерани партії, комсомолу, війни та праці".
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