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П'ять тисяч дітей зробили піонерами на Червоній площі

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 13:19
П'ять тисяч дітей зробили піонерами на Червоній площі
скріншот

Російська КПРФ провела церемонію посвяти тисяч дітей у піонери на Червоній площі Москви.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Уточнюється, що КПРФ прийняла до піонерів близько 5 тисяч школярів на московській Червоній площі.

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Діти склали "клятву піонера", де обіцяли любити Батьківщину. Вони пообіцяли "завжди жити, вчитися та боротися на благо Батьківщини" та виконувати закони піонерів.

Захід відбувся у 100-річний ювілей "Всесоюзної піонерської організації імені Леніна".

ЗМІ повідомляють, що перед піонерами виступили "глава КПРФ, депутати Держдуми, ветерани партії, комсомолу, війни та праці".

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Теми: дітипропагандаРосіявійна
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