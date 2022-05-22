Пять тысяч детей сделали пионерами на Красной площади

Российская КПРФ провела церемонию посвящения тысяч детей в пионеры на Красной площади Москвы.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Уточняется, что КПРФ приняла в пионеры порядка 5 тысяч школьников на московской Красной площади.

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Дети сложили "клятву пионера", где обещали любить Родину. Они пообещали "всегда жить, учиться и бороться на благо Отечества" и выполнять законы пионеров.

Мероприятие состоялось в 100-летний юбилей "Всесоюзной пионерской организации имени Ленина".

СМИ сообщают, что перед пионерами выступили "глава КПРФ, депутаты Госдумы, ветераны партии, комсомола, войны и труда".