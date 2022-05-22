Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пять тысяч детей сделали пионерами на Красной площади

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 13:19
Пять тысяч детей сделали пионерами на Красной площади
скриншот

Российская КПРФ провела церемонию посвящения тысяч детей в пионеры на Красной площади Москвы.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Уточняется, что КПРФ приняла в пионеры порядка 5 тысяч школьников на московской Красной площади.

Реклама:

Дети сложили "клятву пионера", где обещали любить Родину. Они пообещали "всегда жить, учиться и бороться на благо Отечества" и выполнять законы пионеров.

Мероприятие состоялось в 100-летний юбилей "Всесоюзной пионерской организации имени Ленина".

СМИ сообщают, что перед пионерами выступили "глава КПРФ, депутаты Госдумы, ветераны партии, комсомола, войны и труда".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: детипропагандаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
дети
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: