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Зеленський анонсував надання полякам в Україні особливого статусу

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 14:23
Зеленський анонсував надання полякам в Україні особливого статусу
фото: верховна рада

Представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря розповіла, що президент Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроєкт про особливий статус полякам в Україні.

Джерело: Совгиря у Telegram, "Європейська правда"

Пряма мова Совгирі: "Президент анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні".

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Деталі: Ніяких подробиць про законопроєкт президента наразі немає.

Оновлено: Зеленський подякував Сейму Польщі за прийняття закону про допомогу громадянам України, зазначивши, що це безпрецедентне рішення, яке надає українцям у Польщі майже такі ж права і можливості, як у поляків.

Пряма мова Зеленського: "Це великий крок і жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України.

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​І цей крок не залишиться одностороннім. Незабаром я подам до Верховної Ради України аналогічний – дзеркальний – проєкт. Дай Боже, аби польским громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці і поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон – швидко і явною більшістю голосів".

Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаПольщазаконодавство
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