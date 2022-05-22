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Зеленский анонсировал предоставление полякам в Украине особого статуса

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 14:23
Зеленский анонсировал предоставление полякам в Украине особого статуса
фото: верховная рада

Представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что президент Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине.

Источник: Совгиря в Telegram, "Европейская правда"

Прямая речь Совгири: "Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине".

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Детали: Никаких подробностей о законопроекте президента пока нет.

Обновлено: Зеленский поблагодарил Сейм Польши за принятие закона о помощи гражданам Украины, отметив, что это беспрецедентное решение, предоставляющее украинцам в Польше почти такие же права и возможности, как у поляков.

Прямая речь Зеленского: "Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только близкий друг Украины. И этот шаг не останется односторонним.

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В ближайшее время я подам в Верховную Раду Украины аналогичный – зеркальный – проект. Дай Бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в таких условиях, в условиях войны. Но эти законы имеют большое символическое значение, показывающее, что украинцы и поляки – родные и равные. И я уверен, что депутатский корпус Украины поддержит этот закон – быстро и явным большинством голосов", – заявил Зеленский.

Напомним: Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину.

Темы: ЗеленскийВерховная РадаПольшазаконодательство
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