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Окупанти в Маріуполі запровадили нову пропускну систему – радник мера

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 13:37
Окупанти в Маріуполі запровадили нову пропускну систему – радник мера
Маріупольці на фоні знищеного росіянами будинку. Фото з Telegram Андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники змінили пропускну систему у Маріуполі та Маріупольському районі з 21 травня.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь! Важливе! Від учора (21 травня – ред.) в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему". 

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Деталі: За даними радника мера, відтепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз).

Перепустки видає комендатура окупантів у пунктах фільтрації в Мангуші та Виноградному. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів.

Для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

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Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Перепустка на авто потрібна навіть для пересування в самому Маріуполі між адміністративними районами.

"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте, що зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", – підсумував Андрющенко.

Теми: Маріупольвійнаокупація
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