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Оккупанты в Мариуполе ввели новую пропускную систему – советник мэра

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 13:37
Оккупанты в Мариуполе ввели новую пропускную систему – советник мэра
Мариупольцы на фоне уничтоженного россиянами дома. Фото с Telegram Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики сменили пропускную систему в Мариуполе и Мариупольском районе с 21 мая.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь! Важно! Со вчера (21 мая – ред.) в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему".

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Детали: По данным советника мэра, теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз).

Пропуска выдает комендатура оккупантов в пунктах фильтрации в Мангуше и Виноградном. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

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Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.

Пропуск на авто требуется даже для передвижения в самом Мариуполе между административными районами.

"Для тех, кто собирается ехать в Мариуполь – помните, что сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, имеете почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", – подытожил Андрющенко.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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