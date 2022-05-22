Німецька розвідка дізналась про неонацистів у лавах сил РФ в Україні - ЗМІ

Німецька розвідка має інформацію про те, що у лавах сил РФ, залучених до війни в Україні, присутні члени російських праворадикальних і неонацистиських організацій.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на конфіденційний документ Федеральної родвідувальної служби, з яким змогли ознайомитись журналісти, пише "Європейська правда".

Семисторінковий огляд минулого тижня передали кільком федеральним міністерствам.

У документі нібито йдеться, що у війні проти України беруть участь члени щонайменше двох праворадикальних груп - "Російської імперської ліги", та "Русич", і з щонайменш однією особою праворадикальних поглядів Кремль співпрацює для своїх цілей. Автори огляду пишуть, що співпраця з такими угрупуваннями "зводить до абсурду "денацифікацію України" як нібито причину для війни".

У документі не наводять орієнтовних оцінок того, скільки представників таких організацій можуть бути залучені до бойових дій проти України, але наводяться імена окремих підрозділів - як "Російський імперський легіон", який вже з’являвся в ОРДЛО у 2014-2015 роках, та має свою базу підготовки у Санкт-Петербурзі. Заступник керівника цієї організації Дениса Гарієва нібито загинув в Україні, а сам Гарієв і ще кілька бойовиків отримали серйозні поранення. В огляді зазначають, що не знають, чи ці організації було залучено на прохання і за відома вищого керівництва РФ.

Про "Русич" в огляді пишуть, що ця група може бути пов’язана з ПВК Вагнера і брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, можливо, у Сирії. На етапі повномасштабної війни бойовики з "Русича" почали брати участь у боях найпізніше з початку квітня.

Аналітики BND включили в документ фото співзасновників "Русича", де один, Алєксєй М., позує з прапором зі свастикою, а його колега Ян П. показує нацистське вітання. Пишуть також про праворадикала Александра М. родом з Донецька, який у квітні через Телеграм шукав добровольців для війни проти України. Зазначається, що він перед тим сам воював на боці бойовиків і працював кореспондентом для російського "Первого канала".