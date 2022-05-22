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Немецкая разведка узнала о неонацистах в рядах сил РФ в Украине - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 13:38

Немецкая разведка располагает информацией о том, что в рядах сил РФ, вовлеченных в войну в Украине, присутствуют члены российских праворадикальных и неонацистских организаций.

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ Федеральной разведывательной службы, с которым смогли ознакомиться журналисты, пишет "Европейская правда".

Семистраничный обзор на прошлой неделе был передан нескольким федеральным министерствам.

В документе говорится, что в войне против Украины участвуют члены по меньшей мере двух праворадикальных групп - "Российской имперской лиги" и "Русич", и с как минимум одним лицом праворадикальных взглядов Кремль сотрудничает для своих целей. Авторы обзора пишут, что сотрудничество с такими группировками "сводит к абсурду "денацификацию Украины" как якобы причину войны".

В документе не приводятся ориентировочные оценки того, сколько представителей таких организаций могут быть вовлечены в боевые действия против Украины, но приводятся имена отдельных подразделений - как "Российский имперский легион", который уже появлялся в ОРДЛО в 2014-2015 годах, и имеет собственную тренировочную базу в Санкт-Петербурге. Заместитель руководителя этой организации, Дениса Гариева, якобы погиб в Украине, а сам Гариев и еще несколько боевиков получили серьезные ранения. В обзоре отмечают, что не знают, были ли эти организации привлечены по просьбе и ведому высшего руководства РФ.

О "Русиче" в обзоре пишут, что эта группа может быть связана с ПВК Вагнера и участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014-15 годах, а также, возможно, в Сирии. На этапе полномасштабной войны боевики из "Русича" начали участвовать в боях не позже начала апреля.

Аналитики BND включили в документ фото соучредителей "Русича", где один, Алексей М., позирует с флагом со свастикой, а его коллега Ян П. показывает нацистское приветствие. Пишут также о праворадикале Александра М. родом из Донецка, который в апреле через Телеграмм искал добровольцев для войны против Украины. Отмечается, что он прежде сам воевал на стороне боевиков и работал корреспондентом для российского "Первого канала".

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Темы: войнаразведка
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