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Повітряні тривоги охопили майже всю країну, Рада пішла в укриття

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 14:18
Скриншот з alerts.in.ua

Майже по всій Україні, крім східних і південних областей, оголосили повітряну тривогу, у столиці парламентарі зупинили засідання Верховної ради і пішли в укриття.

Джерело: alerts.in.ua, нардеп Ольга Совгиря у Facebook, нардеп Роман Грищук у коментарі "Українській правді"

Деталі: О 13:28 нардеп Ольга Совгиря повідомила, що парламентарі були змушені перервати засідання ВР і піти в укриття.

Цю ж інформацію підтвердив УП і інший нардеп Роман Гришук. 

 
скриншот з alerts.in.ua

На засіданні 22 травня Рада має розглянути законопроєкт про продовження воєнного стану.   

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Теми: УкраїнавійнаВерховна Рада
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