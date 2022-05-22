Воздушные тревоги охватили почти всю страну, Рада пошла в укрытие

Почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.

Источник: alerts.in.ua, нардеп Ольга Совгиря в Facebook, нардеп Роман Грищук в комментарии "Украинской правде"

Детали: В 13:28 нардеп Ольга Совгиря сообщила, что парламентарии были вынуждены прервать заседание ВР и пойти в укрытие.

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Эту же информацию подтвердил УП и другой нардеп Роман Гришук.

Скриншот с alerts.in.ua

На заседании 22 мая Рада должна рассмотреть законопроект о продлении военного положения.