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Воздушные тревоги охватили почти всю страну, Рада пошла в укрытие

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 14:18
Воздушные тревоги охватили почти всю страну, Рада пошла в укрытие
Скриншот с alerts.in.ua

Почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.

Источник: alerts.in.ua, нардеп Ольга Совгиря в Facebook, нардеп Роман Грищук в комментарии "Украинской правде"

Детали: В 13:28 нардеп Ольга Совгиря сообщила, что парламентарии были вынуждены прервать заседание ВР и пойти в укрытие.

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Эту же информацию подтвердил УП и другой нардеп Роман Гришук. 

 
Скриншот с alerts.in.ua

На заседании 22 мая Рада должна рассмотреть законопроект о продлении военного положения.

Темы: УкраинавойнаВерховная Рада
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