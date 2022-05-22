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"Вільний світ нині має обличчя України": президент Польщі у промові в Раді

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 15:19

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва виступив з промовою в українському парламенті, ставши першим іноземним лідером після 24 лютого, який особисто виступив у Верховній Раді.

Про це "Європейська правда". 

Анджей Дуда на початку виступу процитував перші рядки українського і польського гімнів, а згодом - рядки з "Вічного революціонера" Івана Франка. Нардепи багато разів переривали промову оваціями. 

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"Російським загарбникам не вдалося зламати вас, і я глибоко вірю, що ніколи не вдасться. Вільний світ нині має обличчя України. Є тривожні голоси, які заявляють, що Україні варто би підкоритися вимогам Путіна… Але лише Україна має право вирішувати щось про своє майбутнє. Міжнародна спільнота має вимагати від Росії припинити агресію і залишити територію України, перестати топтати міжнародне право. Не може бути ніяких перемовин і рішень за спиною України. Нічого про вас без вас, абсолютно - це залізний принцип", - заявив він. 

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Він висловив захоплення українськими військовими, окремо згадавши захисників Маріуполя. "Ви - герої України, але також герої Польщі і всього світу… Україна довела, що може протистояти імперській Росії. Ніхто не вірив, але це сталося. Росія не змогла реалізувати жодної своєї статегічної цілі, зазнала великих втрат і зазнає їх весь час. Це великий успіх українських збройних сил, української влади і всього українського народу", - сказав Дуда.

Президент Польщі заявив, що зараз Захід здає екзамен на те, що для нього вартують власні задекларовані цінності. 

"Якщо задля своїх економічних інтересів чи політичних амбіцій пожертвують Україною, хоча б сантиметром її території або клаптиком її суверенітету - це буде величезний удар не лише для українського народу, а для всієї західної спільноти… Після Бучі, після Бородянки, після Маріуполя не може бути повернення до "бізнесу як завжди" з Росією, - підкреслив Анджей Дуда.  

Президент Польщі також зазначив, що реалії після 24 лютого створили шанс на те, що Україна і Польща назавжди стануть добрими сусідами. "Це великий історичний шанс і великий злам", - сказав він, пригадавши заклик Папи Івана Павла ІІ "ставити вище те, що об’єднує, ніж те, що роз’єднує". 

Дуда також заявив, що всіляко сприятиме вступу України до ЄС і "не зупинить зусиль, доки Україна не стане членом Євросоюзу у повній мірі цього слова".

Теми: ПольщаВерховна РадаДуда
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