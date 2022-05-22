"У свободного мира сейчас лицо Украины": президент Польши в речи в Раде

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев выступил с речью в украинском парламенте, став первым таким иностранным лидером после 24 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Анджей Дуда в начале выступления процитировал первые строчки украинского и польского гимнов, а позже - строчки из "Вечного революционера" Ивана Франко. Нардепы много раз прерывали речь овациями.

Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacją na stojąco w Radzie Najwyższej Ukrainy. pic.twitter.com/TwDVSzBy43 May 22, 2022

"Российским захватчикам не удалось сломать вас, и я глубоко верю, что никогда не удастся. Свободный мир сейчас имеет лицо Украины. Есть тревожные голоса, которые заявляют, что Украине стоит подчиниться требованиям Путина… Но только Украина имеет право решать что-то о своем будущем. Международное сообщество должно требовать от России прекратить агрессию и покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас, абсолютно – это железный принцип", - заявил президент Польши.

Он выразил восхищение украинскими военными, отдельно вспомнив защитников Мариуполя. "Вы - герои Украины, но также герои Польши и всего мира… Украина доказала, что может противостоять имперской России. Никто не верил, но это произошло. Россия не смогла реализовать ни одной своей статической цели, понесла большие потери и несет их все время. Это большой успех украинских вооруженных сил, украинской власти и всего украинского народа", – сказал Дуда.

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Президент Польши заявил, что сейчас Запад сдает экзамен на то, что для него означают задекларированные ценности.

"Если ради своих экономических интересов или политических амбиций пожертвуют Украиной, хотя бы сантиметром её территории или клочком её суверенитета – это будет огромный удар не только для украинского народа, а для всего западного сообщества… После Бучи, после Бородянки, после Мариуполя не может быть возвращение к "бизнесу как всегда" с Россией, – подчеркнул Анджей Дуда.

Президент Польши также отметил, что реалии после 24 февраля создали шанс для того, что Украина и Польша навсегда станут хорошими соседями. "Это большой исторический шанс и большой слом", - сказал он, вспомнив призыв Папы Иоанна Павла ІІ "ставить выше то, что объединяет, чем то, что разъединяет".

Дуда также заявил, что будет всячески содействовать вступлению Украины в ЕС и "не остановит усилия, пока Украина не станет членом Евросоюза в полной мере этого слова".