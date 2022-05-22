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Артилеристи показали, як тестують український безпілотник по ворожій техніці

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 15:52

Українські артилеристи розповіли, як використовують космічну розвідку, зокрема БПЛА Spectator для знищення російських окупаційних військ.

Джерело: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Дослівно: "Результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА Spectator в 45-й ОАБР! В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка як раз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт.

Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського "Піону", а саме так називається ця гармата – останнє, що відчули окупанти".

Деталі: За даними артилеристів, знищили паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки.

Довідково: Spectator — перший БПЛА українського виробництва, що надійшов до ЗСУ. Створено у 2014 році.

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Призначений для ведення аерофотозйомки та авіарозвідки, може використовуватись у пошуково-рятувальних операціях, а також для моніторингу прикордонної смуги, нафто- та газопроводів, водних просторів та лісових масивів.

Теми: безпілотникЗбройні силивійнаРосія
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