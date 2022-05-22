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Артиллеристы показали, как тестируют украинский беспилотник по вражеской технике

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 15:52
Артиллеристы показали, как тестируют украинский беспилотник по вражеской технике

Украинские артиллеристы рассказали, как используют космическую разведку, в частности, БПЛА Spectator для уничтожения российских оккупационных войск.

Источник: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Дословно: "Результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА Spectator в 45 ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка как раз предоставила данные – есть достойная цель, враждебный объект.

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Слетали беспилотником вечером на разведку, подтвердили – работаем! Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно проработали. Горячий запах украинского "Пиона", а именно так называется эта пушка – последнее, что почувствовали оккупанты".

Детали: По данным артиллеристов, уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники.

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Справка: Spectator — Первый БПЛА украинского производства, поступивший в ВСУ. Создан в 2014 году.

Предназначен для ведения аэрофотосъемки и авиаразведки, может использоваться в поисково-спасательных операциях, а также для мониторинга пограничной полосы, нефте- и газопроводов, водных пространств и лесных массивов

Темы: беспилотникиВооруженные силывойнаРосcия
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